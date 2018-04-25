В Литве все больше строителей из Польши

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В связи с нехваткой заказов в собственной стране польские строители экспортируют свои услуги в Литву, сообщила в пятницу газета Lietuvos zinios.

В южных районах Литвы около трети строительных работ уже выполняют строители из Польши. Добираются они уже и до пригородов Вильнюса. Сюда их влечет и цена на услуги, и низкая конкуренция.

На работу в Литву из Польши в основном приезжают мелкие предприниматели и малые строительные компании. Они зарегистрированы в Польше, поэтому там платят и налоги.

Заведующая отделом архитектуры и охраны окружающей среды Лаздияйского районного самоуправления Аудра Кимбираускене сообщила, что услуги поляков немного дешевле, чем литовцев. Кроме того, из Польши они привозят материалы, которые дешевле, чем в Литве, а будучи постоянными клиентами, они приобретают материалы еще дешевле.

BNS