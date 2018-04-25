В Литве вспоминают жертв ссылок и оккупаций

В четверг и пятницу в Литве отмечаются дни Траура и надежды и Памяти оккупации и геноцида, посвященные годовщинам массовых убийств жителей и массовых ссылок.

В четверг в сейме состоится торжественное мероприятие, на Площади независимости будут подняты государственные флаги. За минуту до полудня, в 11.59, все приглашаются почтить память жертв оккупации минутой молчания.

В Вильнюсе у памятника политическим заключенным и ссыльным на улице Ауку запланирована акция исторической памяти «Произнеси, услышь, сохрани», во время которой будут непрерывно зачитываться имена, фамилии и информация о судьбе сосланных жителей страны.

В этом году такая акция будет проведена не только в Вильнюсе, но и в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Панявежисе, Алитусе, Мариямполне, Йонаве, Мажейкяй, Утяне.

Акция «Произнеси, услышь, сохрани» в разных местах страны будет проходить в четверг и пятницу.

14 июня 1941 года, в 3 часа утра начались массовые ссылки жителей Литвы в отдаленные северные районы.

15 июня 1940 года Советский Союз оккупировал Литву. Во время этой оккупации было брошено за решетку и сослано 280 тысяч граждан Литвы.

BNS