В Литве за 1,7 млн евро строится завод сборки трактов «Беларусь»

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Компания торговли транспортными средствами Auto pirkliai строит в Ширвинтском районе Литвы предприятие по сборке тракторов «Беларусь», инвестиции составят 1,7 млн евро. Подписан лицензионный договор об использовании торгового знака, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Как утверждает глава Auto pirkliai Витаурас Жиленас, будет оборудован центр по сборке, торговле и обслуживанию тракторов. В нем будут собираться трактора «Беларусь» мощностью от 36 до 63 лошадиных сил.

Поскольку шли судебные разбирательства по поводу использования торгового знака «Беларусь», Auto pirkliai подписала договор о лицензионном использовании торгового знака и вностит плату за проданную продукцию.

Ранее Verslo zinios сообщала, что американская компания Suraleb, Ine, в сентябре прошлого года взыскивая долг с Минского тракторного завода арестовала имущество предприятия в Литве. Во исполнение решения арбитражного суда с Минского тракторного завода и его филиала в Литве потребовали имущество на сумму в 3,3 млн евро. Вместе с другим имуществом были арестованы и торговые знаки МТЗ и «Беларусь», система маркировки товаров кодами, которой обозначаются все запасные детали тракторов «Беларусь».

BNS