В Литве задержан грузовик с контрабандными сигаретами на 1,4 млн. евро

Сотрудники литовской таможни в ночь со вторника на среду задержали в Каунасском районе грузовик Scania, провозивший контрабандные сигареты на сумму в 1,4 млн. евро.

Гражданин Латвии Л. П, был остановлен под Каунасом мобильной группой Каунасской территориальной таможней для проверки, сообщила Криминальная служба таможни.

Водитель, у которого не было документов на груз, не знал цели своей поездки, и в целом вез 570 тыс. пачек сигарет Metro без бандеролей. Предварительная их стоимость с обязательными к уплате налогами превышает 1, 4 млн. евро.

Должностные лица предполагают, что это сигареты, которые подделывают в Латвии, их уже не в первый раз задерживают в подобных грузах в Клайпеде или Каунасе.

BNS

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