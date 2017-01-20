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В Литве задержан грузовик с контрабандными сигаретами на 1,4 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 20, 18:00   |   1 комментарий

Сотрудники литовской таможни в ночь со вторника на среду задержали в Каунасском районе грузовик Scania, провозивший контрабандные сигареты на сумму в 1,4 млн. евро.

Гражданин Латвии Л. П, был остановлен под Каунасом мобильной группой Каунасской территориальной таможней для проверки, сообщила Криминальная служба таможни.

Водитель, у которого не было документов на груз, не знал цели своей поездки, и в целом вез 570 тыс. пачек сигарет Metro без бандеролей. Предварительная их стоимость с обязательными к уплате налогами превышает 1, 4 млн. евро.

Должностные лица предполагают, что это сигареты, которые подделывают в Латвии, их уже не в первый раз задерживают в подобных грузах в Клайпеде или Каунасе.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (85.192.169.7) Epifan пишет:
    2017 01 20 at 22:29

    Интересный водитель-документов нет,куда едет-не знает.Возможно, ещё и слепоглухонемой.






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