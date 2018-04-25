В Литве запретили бесплатно раздавать пластиковые мешки

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С 1 января в Литве вступил в силу запрет в местах продажи товаров и продуктов бесплатно раздавать пластиковые мешки, т. е. более толстые пакеты, чаще всего с логотипом торгового центра или производителя. Запрет введен с учетом требований ЕС уменьшать использование пластиковых мешков.

Это делается с целью уменьшить наносимый природе ущерб, так как легкие пластиковые мешки трудно отделяются от других отходов, и лишь малая их часть попадает на переработку, а оказавшись в природе, такие пластиковые мешки долго не разлагаются.

Запрет не действителен в отношении очень легких пластиковых мешков, толщина которых до 15 микронов, и которые чаще всего используются в целях гигиены или как первичная упаковка для нефасованных продуктов питания.

Согласно данным, предоставленным Ассоциацией торговых компаний Литвы, потребление очень легких и легких пакетов в стране в последние годы снижается. В 2017 году на душу населения приходилось по 226 очень легких и 34 легких мешка, а в 2014 году — 260 и 39 соответственно.

BNS