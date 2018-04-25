В Литве зарегистрировали более 60 случаев заболевания корью

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В Литве с начала года зарегистрировали 67 случаев кори, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (NVSC).

Первый случай заболевания в 2019 году был зафиксирован в конце января. В настоящее время большинство заболевших проживают в Каунасском уезде – там отмечено 44 случая.

В прошлом году в Литве произошла вспышка кори – около 30 случаев болезни в Висагинасе.

Ранее из-за высокого уровня заболеваемости гриппом многие муниципалитеты балтийской республики объявили об эпидемии. По последним данным, из-за осложнений болезни скончались более 20 человек.