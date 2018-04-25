В Литве зарегистрировано еще два случая кори

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Число заболевших корью в Литве продолжает расти — в этом году зарегистрировано уже 16 случаев заболевания корью, 9 заболевших — дети, 7 — взрослые, информировал во вторник BNS Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД.

В пятницу центр сообщил о 14 случаях кори.

«Часть заболевших уже выпишут из больницы, они уже выздоровели», — сказал BNS представитель центра Зигмас Нагис.

Больше всего случаев заболевания корью зафиксировано в Вильнюсском уезде, есть случаи заболевания в Каунассом и Утянском уездах.

В прошлом году в Литве было зарегистрировано 30 случаев кори, из них 4 — у детей и 26 — у взрослых.

Корь — острое, инфекционное вирусное заболевание, которое обычно начинается с высокой температуры, покраснения глаз и светобоязни, позже появляется сыпь и свойственные кори осложнения, которые могут привести к смертельному исходу.

Единственное эффективное средство от кори — прививка.

BNS