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В Литве завершено формирование батальона НАТО

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 30, 13:00   |   Комментариев: 4

После прибытия в Литву примерно 200 норвежских военных завершено формирование боевой группы передовых сил НАТО в Литве.

Минобороны информировало, что военнослужащие батальона Telemark ВС Норвегии и подразделений Северной бригады присоединятся к размещенному в Рукле батальону НАТО.

“С этого момента боевая группа полностью укомплектована. Мы рады прибытию норвежцев”, – сказал глава Отделения по связям с общественностью боевой группы батальона НАТО в Литве, полковник-лейтенант Оливер Рихтер.

Норвежская военная техника доставлена в Клайпедский порт еще на прошлой неделе. Норвежцы привезли в Литву около 60 единиц военного транспорта: различные модификации танков Leopard, бронемашины M113, боевые машины пехоты CV 90, грузовые и легковые транспортные средства.

Сейчас в составе боевой группы передовых сил НАТО в Литве вместе с прибывшими норвежскими военными также дислоцировано более 450 германских военных, 100 бельгийских и 250 нидерландских.

В 2017–2018 годах в составе боевой группы передовых сил НАТО будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. Командование боевой группой батальона осуществляют и ее основу составляют германские военнослужащие.

НАТО увеличивает присутствие у восточных границ НАТО, дислоцируя здесь на ротационной основе четыре боевые группы – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (87.255.31.118) Йонас пишет:
    2017 05 30 at 22:18

    Примерно такой же “интернационал” был у гитлеровцев под Сталинградом. Всё повторяется и немцы опять хотят наступить на русские грабли. Бог в помощь им и их союзникам.

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 30 at 21:11

    В этом ролике Савельев так же рассказывает о Баве всё время упоминая о бабуине.

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 05 30 at 20:30

    чё тут мурдерировать мурдератор??????

  4. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 30 at 20:17

    Здесь тоже интересная ссылочка, но Бава-Алдона не пропускает её.






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