В Литве ждут шефа Пентагона

В ближайшее время Литву может посетить одно из ключевых официальных лиц США – секретарь обороны Джеймс Мэттис, пишет газета Lietuvos zinios.

Д. Мэттис стал бы первым высокопоставленным сотрудником администрации президента США Дональда Трампа, посетившим Литву с официальным визитом.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, Д. Мэттис может посетить Литву летом.

“Официально это не подтверждено, но такие планы есть”, – сказал он.

По словам министра ИД, визит секретаря обороны США планируется по инициативе с обеих сторон, сейчас идет интенсивное налаживание связей с новой президентской администрацией.

BNS

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