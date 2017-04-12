В ближайшее время Литву может посетить одно из ключевых официальных лиц США – секретарь обороны Джеймс Мэттис, пишет газета Lietuvos zinios.
Д. Мэттис стал бы первым высокопоставленным сотрудником администрации президента США Дональда Трампа, посетившим Литву с официальным визитом.
По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, Д. Мэттис может посетить Литву летом.
“Официально это не подтверждено, но такие планы есть”, – сказал он.
По словам министра ИД, визит секретаря обороны США планируется по инициативе с обеих сторон, сейчас идет интенсивное налаживание связей с новой президентской администрацией.
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