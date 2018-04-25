В Литву будут доставлены первые БМП Boxer

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В Литву будут доставлены первые две боевые машины пехоты (БМП) Boxer, которые закупает литовская армия.

Представитель Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил (ВС) Литвы, капитан Андрюс Дилда подтвердил BNS, что в пятницу машины будут вывезены из Германии, а в Литву поступят в понедельник.

«19 ноября Boxer должны быть доставлены в Каунас, в Службы депо ВС, где будет проверено их состояние, подписаны необходимые документы», — сказал офицер.

Доставленные в конце 2017 года в Литву две БМП Boxer были укомплектованы для подготовки водителей.

БМП, которые будут доставлены в понедельник, будут полностью укомплектованы по заказу ВС Литвы и будут оснащены боевыми башнями израильского производства, сказал А. Дилда.

Производители БМП называют их Boxer, но поставляемые Литве машины будут называться Vilkas («Волк»).

Договор о покупке 88 единиц бронетехники был подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 386 млн евро. Это крупнейшая покупка в истории ВС Литвы.

BNS