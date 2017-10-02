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В Литву доставлен второй груз СПГ из США

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 02, 16:00   |   Комментариев: 0

В субботу в Клайпеду доставлен второй груз сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Судно пришвартовалось у причала компании Klaipedos nafta около 8 часов утра, сообщила BNS представитель предприятия Индре Милинене.

На этот раз газ с американского экспортного терминала Sabine Pass привезла для литовской компании Lietuvos duju tiekimas (LDT) испанская компания по поставкам газа Gas Natural Fenosa. Ее газовоз Valencia Knutsen привез примерно 140 тыс. кубометров газа.

Первый груз СПГ из США прибыл в Литву в конце августа, тогда LDT купила газ у американской энергетической компании Cheniere Energy.

BNS

Метки: 

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