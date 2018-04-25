Литву посетит президент Венгрии Янош Адер

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Во вторник в Литве будет находиться президент Венгрии Янош Адер.

Руководитель Венгрии встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Цель визита – празднование столетия государственности Литвы.

Венгрия, как и Литва, в 1918 году, после Первой мировой войны, создала независимую демократическую республику.

Руководители государств обсудят двусторонние отношения Литвы и Венгрии, вопросы повестки работы Евросоюза, положение в сфере безопасности в регионе, совместные действия по укреплению обороны НАТО и меры сдерживания на восточном фланге Альянса, сообщила администрация президента Литвы.

Венгерские истребители три года назад осуществляли миссию Балтийского воздушного патрулирования НАТО с базы ВВС Литвы под Шяуляй, а в 2017 году военные этой страны участвовали в ротации передовых сил базирования альянса в Эстонии.

Страны связывают исторические узы – супруга Великого князя Литвы Йогайлы Ядвига была венгерской принцессой и королевой Польши, а в XVI веке князь Трансильвании Стефан Баторий женился на сестре Сигизмунда Августа Оне и 10 лет правил Литовско-польским государством.

BNS

Photo by Michel Temer — Fotos livres, com o crédito. on Foter.com / CC BY