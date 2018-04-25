В Литву прибудет глава МИД Турции

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В понедельник в Литву прибывает министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу.

Этот визит состоятся на фоне напряженных отношений Турции с Евросоюзом и США.

Во вторник М. Чавушоглу встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, главой МИД Линасом Линкявичюсом.

Во время встреч политики обсудят двухсторонние отношения, сотрудничество в рамках НАТО, ситуацию в сфере безопасности в Сирии и на Ближнем Востоке, повестку вопросов ЕС, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

BNS