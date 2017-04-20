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В Литву прибыла глава RB Rail Б.Рубеса

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 20, 15:00   |   Комментариев: 0

В Литву прибыла Байба Рубеса, председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail, координирующего работы по проекту Rail Baltica в Литве.

На четверг намечена её встреча с министром транспорта и коммуникаций Рокасом Масюлисом, с которым обсудит перспективы проекта Rail Baltica, сообщила BNS представитель министра Гинтаре Саулите-Шульгат.

По имеющимся у BNS сведениям, на следующей неделе должен быть утверждён состав правления RB Rail, в котором, не считая Рубесы, будет по одному представителю стран Балтии. Литву в правлении представит Игнас Дягутис, нынешний финансовый директор входящей в группу Lietuvos energija Вильнюсской когенерационной электростанции.

BNS

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