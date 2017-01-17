В рамках программы Евросоюза в Литву прибыли еще 15 беженцев из Сирии, сообщил во вторник Департамент миграции.
“Шестнадцатого января 2017 года из Греции в Литву были переселены четыре семьи граждан Сирийской Арабской Республики с малолетними детьми, в целом 15 человек”, – говорится в сообщении.
На сегодняшний день Литва переселила из Греции и Турции 254 беженца с Ближнего Востока.
В целом в рамках программы Евросоюза до конца года Литва обязалась принять 1105 беженцев.
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