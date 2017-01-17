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В Литву прибыли еще 15 беженцев из Сирии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 17, 13:00   |   Комментариев: 0

В рамках программы Евросоюза в Литву прибыли еще 15 беженцев из Сирии, сообщил во вторник Департамент миграции.

“Шестнадцатого января 2017 года из Греции в Литву были переселены четыре семьи граждан Сирийской Арабской Республики с малолетними детьми, в целом 15 человек”, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день Литва переселила из Греции и Турции 254 беженца с Ближнего Востока.

В целом в рамках программы Евросоюза до конца года  Литва обязалась принять 1105 беженцев.

BNS

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