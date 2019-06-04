В Литву прибывает 120 тыс. вакцин против кори

По словам представителя Государственной больничной кассы Римантаса Загребаеваса, этих вакцин должно хватить на два года, и бесплатные прививки будут предоставляться детям и людям, у которых был контакт с больными.

«По нашим подсчетам, этого должно хватить примерно на два года. Поскольку вакцина трехвалентная, при вакцинации против кори также делается прививка против эпидемического паротита и краснухи.

Напомню, в настоящее время в Литве на средства обязательного страхования здоровья делаются прививки детям. Их делают прививку дважды: в 15-16 месяцев и в 6-7 лет. Также делают прививки людям, у которых был контакт с больными», — говорит он.

В этом году в Литве зарегистрировано более 700 случаев заболевания корью.