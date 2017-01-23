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В Литву прибывает командование международного союзнического батальона НАТО

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 23, 11:00   |   Комментариев: 0

В понедельник в Литву прибывает командование международного союзнического батальона НАТО.

“Сегодня в Литву прилетит 17 германских военных, это командир батальона и группа управления”, – сказал BNS представитель Объединенного штаба Вооруженных сил Литвы, капитан Томас Пакальнишкис.

По его словам, на этой неделе в Литву также прибудет около 50 бельгийских военнослужащих с военной техникой.

Основная численность батальона будет дислоцирована с февраля. Вся военная единица численностью примерно 1,2 тыс. военнослужащих появится в Литве в июне. Примерно половину этих военных составят представители Германии, которая будет осуществлять командование батальоном.

Какое-то время прибывающие союзники будут жить в Рукле, позже их планируется передислоцировать в другое место.

В прошлом году НАТО приняло решение разместить по международному батальону в каждой из стран Балтии и в Польше с целью сдерживания России.

BNS

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