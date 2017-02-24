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В Литву прибывает военная техника германского батальона

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 24, 11:00   |   Комментариев: 2

В пятницу в Литву будет доставлена техника механизированного пехотного батальона Вооруженных сил (ВС) Германии.

Около 60 единиц различной военной техники будет размещено в Рукле, в батальоне НАТО под командованием Германии.

Поезд с 30-ю боевыми машинами пехоты Marder ВС Германии, шестью тяжелыми боевыми танками Leopard 2 и тремя бронированными машинами по ремонту и эвакуации прибудет на железнодорожную станцию Шяштокай и потом отправится в Руклу.

Поездом будет доставлена вся запланированная к размещению боевая техника – пока в батальон доставлено только оборудование для логистики, оборудования командного пункта, включая и несколько бронированных машин Boxer не боевой комплектации.

Батальон под командованием Германии – один из четырех так называемых боевых групп НАТО, дислоцируемых в странах Балтии и Польше. Командовать батальоном в Эстонии будет Соединенное Королевство, в Латвии это будет делать Канада, а в Польше – США.

В настоящее время в Рукле уже находится около 300 из 450 военнослужащих, которые должны быть там размещены, к ним присоединятся военные контингенты Бельгии, Голландии, Люксембурга, Норвегии, Франции и Хорватии.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (174.92.143.221) sinantrop molodec пишет:
    2017 02 24 at 15:54

    esli vovka ne zaexal na tanke v Krim I nezaxvatili Ukrainu tak segodnia etix tankov nebilo.

  2. (202.180.106.103) Гаврила пишет:
    2017 02 24 at 11:42

    Раз литовцы с другими соседками
    Обложили Россию танкетками,
    Но сказал им Шойгу:
    Не гоните пургу!
    И агрессор теперь – ни гу-гу!






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