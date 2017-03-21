В Литву прибывает военный контингент Нидерландов

В Литву на этой неделе прибудет военный контингент Нидерландов, который войдет в состав батальона НАТО.

Во вторник в Клайпедский порт будет доставлено около 40 единиц голландской военной техники: боевые машины пехоты CV 90, бронетранспортеры Boxer, средства разведтранспорта Fennek, другая техника, сообщило Минобороны.

В четверг на Авиабазу ВВС Литвы в Шяуляй прилетит и основная группа нидерландских военных – примерно 100 человек. В Литве будет служить в общей сложности более 200 голландцев.

Сейчас в Литве размещено около 400 военнослужащих Германии, 100 бельгийцев и небольшая часть нидерландского контингента.

Численность натовского батальона в Литве составит около 1,2 тыс. военных, командование батальоном будет осуществлять Германия. Подобные военные единицы размещаются и в других странах Балтии. НАТО говорит, что таким образом реагирует на российскую интервенцию на Украине.

BNS

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