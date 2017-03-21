В Литву на этой неделе прибудет военный контингент Нидерландов, который войдет в состав батальона НАТО.
Во вторник в Клайпедский порт будет доставлено около 40 единиц голландской военной техники: боевые машины пехоты CV 90, бронетранспортеры Boxer, средства разведтранспорта Fennek, другая техника, сообщило Минобороны.
В четверг на Авиабазу ВВС Литвы в Шяуляй прилетит и основная группа нидерландских военных – примерно 100 человек. В Литве будет служить в общей сложности более 200 голландцев.
Сейчас в Литве размещено около 400 военнослужащих Германии, 100 бельгийцев и небольшая часть нидерландского контингента.
Численность натовского батальона в Литве составит около 1,2 тыс. военных, командование батальоном будет осуществлять Германия. Подобные военные единицы размещаются и в других странах Балтии. НАТО говорит, что таким образом реагирует на российскую интервенцию на Украине.
Метки: военный контингент, Литва, НАТО
Бава, поделитесь какими учебниками истории вы пользуетесь? Народ в Литве может улыбаться вновь начнет от ваших познаний. И как ловко вас подловили на дуэтном выступлении с другим знатоком истории, “владельцем кофейни на паях”, выпускнице Бауманки, солдатом армии Израиля. Жаль только, что сей экспонат не приписывает себе участия в 6-дневной войне. Так был бы полный комплект бреда и фантазий.
Ас ! я на сие совпадения по сладкой парочке “алдень-бабень” давно обратил внимание! Кстати когда то аналогично когда то скакала парочка “баба-лёлик”
“самодостаточный ” “потомственный””дворянин” очевидно даже не в курсе по видимому каким образом территория нынешней Скакуасии(бывшей Украины) оказалась в составе Российской Империи не слышал например о манифесте Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу» 8 апреля 1783 года об основании города Севастополя 3 июня 1783 года об основании города Одесса в 1794 ну и так далее
Бедный ни как не может въехать что сейчас не 90стые годы и впаривать фекалии уже не получиться. Сейчас все уже учёные и в напёрстки не играют с шулерами они их шлют нах… Однако контора требует выполнять задание поэтому он и ломится во все щели иначе останется без пайки.
Кастрюля заканчивает одним погонялом и продолжает на втором. На одно погоняле корчит интеллигента на втором показывает себя обычного тупоголовую прыгающую кастрюлю. Лимит мозга у конторы.
Смотри Тимур фокус. Обрати внимание на время.
(78.57.240.10) Bava пишет:
2017 03 21 at 20:42
(89.138.1.8) Алдона пишет:
2017 03 21 at 20:44
да и если следовать Бабиной логике то действительно вопрос например о Клайпедском крае весьма острый он Германии принадлежал аж 750 лет а Литве как государству меньше ста да и то из них больше половины в качестве республики в составе СССР
о и “самодостаточный ” протиснул наконец тело жирное в форточку вставить три копейки! Потомок русских “дворян” рассказывает про русскую” историю” понимашь ха ха ха ха почитать его то мериканцы должны срочно собирать чемоданы и возвратив все земли от Калифорнии до Гудзона возвращаться в Европу! мдяяя …кстати есть такое слово в русском языке “Лукоморье”(Пушкина читал надеюсь болезный) Тмутаракань – так вот это землми Крыма принадлежавшие русским князьям в 9-10 веках Тогда даже кстати ещё не было литовского государства да и самое слово “Литва не появилось в хрониках Бонифация
Краткая история о Крыме в цифрах.
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