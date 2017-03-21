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В Литву прибывает военный контингент Нидерландов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 21, 9:00   |   Комментариев: 39

В Литву на этой неделе прибудет военный контингент Нидерландов, который войдет в состав батальона НАТО.

Во вторник в Клайпедский порт будет доставлено около 40 единиц голландской военной техники: боевые машины пехоты CV 90, бронетранспортеры Boxer, средства разведтранспорта Fennek, другая техника, сообщило Минобороны.

В четверг на Авиабазу ВВС Литвы в Шяуляй прилетит и основная группа нидерландских военных – примерно 100 человек. В Литве будет служить в общей сложности более 200 голландцев.

Сейчас в Литве размещено около 400 военнослужащих Германии, 100 бельгийцев и небольшая часть нидерландского контингента.

Численность натовского батальона в Литве составит около 1,2 тыс. военных, командование батальоном будет осуществлять Германия. Подобные военные единицы размещаются и в других странах Балтии. НАТО говорит, что таким образом реагирует на российскую интервенцию на Украине.

BNS

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Комментарии читателей (39)
  1. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 03 21 at 21:57

    Бава, поделитесь какими учебниками истории вы пользуетесь? Народ в Литве может улыбаться вновь начнет от ваших познаний. И как ловко вас подловили на дуэтном выступлении с другим знатоком истории, “владельцем кофейни на паях”, выпускнице Бауманки, солдатом армии Израиля. Жаль только, что сей экспонат не приписывает себе участия в 6-дневной войне. Так был бы полный комплект бреда и фантазий.

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 21 at 21:27

    Ас ! я на сие совпадения по сладкой парочке “алдень-бабень” давно обратил внимание! Кстати когда то аналогично когда то скакала парочка “баба-лёлик”

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 21 at 21:24

    “самодостаточный ” “потомственный””дворянин” очевидно даже не в курсе по видимому каким образом территория нынешней Скакуасии(бывшей Украины) оказалась в составе Российской Империи не слышал например о манифесте Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу» 8 апреля 1783 года об основании города Севастополя 3 июня 1783 года об основании города Одесса в 1794 ну и так далее

  4. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 21 at 21:23

    Бедный ни как не может въехать что сейчас не 90стые годы и впаривать фекалии уже не получиться. Сейчас все уже учёные и в напёрстки не играют с шулерами они их шлют нах… Однако контора требует выполнять задание поэтому он и ломится во все щели иначе останется без пайки.

  5. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 21 at 21:20

    Кастрюля заканчивает одним погонялом и продолжает на втором. На одно погоняле корчит интеллигента на втором показывает себя обычного тупоголовую прыгающую кастрюлю. Лимит мозга у конторы.

  6. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 21 at 21:17

    Смотри Тимур фокус. Обрати внимание на время.

    (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 03 21 at 20:42

    (89.138.1.8) Алдона пишет:
    2017 03 21 at 20:44

  7. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 21 at 21:14

    да и если следовать Бабиной логике то действительно вопрос например о Клайпедском крае весьма острый он Германии принадлежал аж 750 лет а Литве как государству меньше ста да и то из них больше половины в качестве республики в составе СССР

  8. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 21 at 21:08

    о и “самодостаточный ” протиснул наконец тело жирное в форточку вставить три копейки! Потомок русских “дворян” рассказывает про русскую” историю” понимашь ха ха ха ха почитать его то мериканцы должны срочно собирать чемоданы и возвратив все земли от Калифорнии до Гудзона возвращаться в Европу! мдяяя …кстати есть такое слово в русском языке “Лукоморье”(Пушкина читал надеюсь болезный) Тмутаракань – так вот это землми Крыма принадлежавшие русским князьям в 9-10 веках Тогда даже кстати ещё не было литовского государства да и самое слово “Литва не появилось в хрониках Бонифация

  9. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 21 at 20:59

    Краткая история о Крыме в цифрах.

    crimea-kvn.ru/history/


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