В Литву прибывает вторая смена германских военных

В Литву прибывает вторая ротация германских военных в Международный батальон НАТО под командованием Германии.

Как сообщило BNS литовское министерство обороны, второй контингент Германии состоит из 450 военных, они будут дислоцированы в Литве на полгода.

Военные в Литву прибывают с восемью танками Leopard 2 A 6, с 14-ю боевыми машинами пехоты Marder , а также с бронетранспортерами Boxer , Fuchs , грузовиками и внедорожниками иного назначения.

Командующим дислоцированного в Литве батальона союзников стане полковник-лейтенант Торстен Генслер. На этой должности он сменит полковника-лейтенанта Кристофа Хубера.

Пресс-секретарь министерства обороны Лаймонас Бразайтис сообщил BNS , что германские военные начали прибывать в Литву на минувшей неделе, а ротация завершится в начале августа.

В этом году Альянс дислоцировал международные батальоны в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. НАТО отмечает, что они предназначены для сдерживания России после ее действий в Украине и регионе Балтийского моря.

В Литве в этом подразделении служат военные Германии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Люксембурга.

BNS

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