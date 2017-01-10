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В Литву прибывают 150 чешских военных

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 10, 13:00   |   Комментариев: 0

Во вторник для совместных учений в Литву прибудут 150 чешских военных, сообщило министерство обороны.

Рота пехоты прибудет с собственными вооружениями и 30 единицами военной техники, в основном для транспортировки.

В ходе учений чешские военные будут дислоцированы в Батальоне мотопехоты им. Великого князя Литвы Кястутиса в Таурагском районе.

Так называемая Вышеградская четверка, в которую в ходят Чехия, Польша, Венгрия и Словакия, весной прошлого года договорились направлять в 2017 году по роте военных в Балтийские страны.

BNS

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