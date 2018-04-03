В Литву прибывают европарламентариии, чтобы поинтересоваться закрытием ИАЭС

На этой неделе в Литву прибывает делегация европарламентариев, которые интересуются проектами закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС).

В ходе визита, который состоится с со среды по 6пятинцу, члены Комитета ЕП по контролю над бюджетом, побывают на самой станции, встретятся с представителями сейма и министерства финансов Литвы, подтвердили BNS в информбюро Европарламента.

Делегация под руководством германского политика Ингеборги Грассел в пятницу представит результаты визита на пресс-конференции.

Сейчас ведомства Евросоюза начинают дискуссии по новому бюджету на 2021–2027 годы. Литовское правительство стремится получить на этот период финансирование проектов снятия с эксплуатации станции.

Литва обязалась закрыть ИАЭС при вступлении в Евросоюз.

При финансировании Евросоюза ИАЭС первой в мире с 2004 года проводит снятие с эксплуатации российских реакторов типа РБМК. Станция прекратила производство электроэнергии в конце 2009 года.

Ожидается, что окончательно работы завершатся к 2038 году, а весь процесс, по предварительным подсчетам, обойдется почти в 2,6 млрд. евро.

В последнее время работы по закрытию станции были в центре внимания правоохранительных органов в связи с подозрениями в непрозрачной продаже имущества на аукционе и рассуждениями политиков об отстранении от проектов закрытия компании Nukem, принадлежащей российскому энергогиганту “Росатом”.

BNS

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