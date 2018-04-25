В Литву придёт сеть кинотеатров из Эстонии (СМИ)

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Эстонская компания Apollo Cinemas, которая управляет сетью ресторанов и кафе, книжных магазинов и кинотеатров, должна оборудовать кинотеатр в торговом центре, который планируется построить в вильнюсском микрорайоне Пилайте.

По данным делового издания Verslo žinios, группа Ogmios договорилась об этом с эстонским оператором кинотеатров Apollo.

Группа Ogmios на улице В.Поцюно в столице Литвы планирует построить эксклюзивный четырехэтажный торговый центр, в котором большая часть будет отдана под магазины распродажи. Все работы ведутся в соответствии с планом, в настоящее время ожидается получение разрешения на строительство.

BNS