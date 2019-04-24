В Литву приходит международный любительский турнир по киберфутболу.

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Киберфутбольная лига болельщиков начинает свой очередной сезон – Весна 2019. Этот сезон станет первым для Литвы и третьим для всей Лиги. По сравнению с предыдущим сезоном Осень 2018, текущий расширился на 4 страны-участницы: к уже проводящим Лигу Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстану, России, Узбекистану и Украине присоединились Болгария, Латвия, Литва и Молдова.

«Киберфутбольная лига болельщиков» — первая в Литве международная любительская лига по киберфутболу. Участие в играх Лиги – отличный шанс для преданных футбольных фанатов, киберспортсменов-любителей и всех тех, кто мечтал попробовать свои силы у игровой консоли и отстоять честь любимой команды на международных спортивных соревнованиях и получить звание лучшего киберфутболиста-любителя сезона.

Принять участие в турнире может любой желающий старше 12 лет, участие абсолютно бесплатное, для игры потребуется лишь игровая консоль Playstation4 или Xbox One и лицензионная FIFA19 от компании EA Sports.

Турнир начнется 5 мая отборочными соревнованиями среди болельщиков каждого клуба – 10 параллельных турниров по количеству клубов-участников высшего дивизиона национального первенства позволят выявить сильнейшего болельщика от каждого клуба, которые пройдут в национальный финал. Национальный финал пройдет 12 мая, 8 победителей путем жеребьевки будут распределены в 2 группы, которые продолжатся стадией плей-офф до финала и определения чемпиона. 17 июля 2019 года победитель отправится защищать честь страны и клуба в Международный Гранд-финал против 11 таких же чемпионов своих стран, где они разыграю общий призовой фонд турнира в 3 000 долларов. Все соревнования проходят в режиме онлайн на площадке Лиги lt.liga-online.com.

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