В Литву с историческим визитом прибывает премьер Израиля Б. Нетаньяху

🔊 Воспроизвести

В четверг в Литву прибывает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В ходе четырехдневного визита он постарается заручиться более значительной поддержкой Балтийских стран в вопросе давления на Иран и почтит память еврейского наследия Литвы.

Литва же, в свою очередь, хотела бы, чтобы Израиль занял более жесткую позицию в отношении России.

«Мы должны лучше понимать вызовы в сфере политик безопасности друг друга, поскольку безопасность является неделимой, а проблемы в одном регионе могут перенестись в другие регионы», — сказал BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

Литва входит в число самых твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе, однако в последнее время ей все чаще приходится лавировать между разнящимися позициями ЕС и США.

В декабре прошлого года по инициативе Литвы премьер Израиля после более чем двадцатилетнего перерыва был приглашен в Брюссель не встречу с министрами ЕС.

С другой стороны, Литва придерживается общей политики ЕС не признавать Иерусалим столицей Израиля, пока не разрешен конфликт с палестинцами, и вместе с другими странами-членами ЕС поддерживает критикуемое Израилем и США соглашение с Ираном о его ядерной программе.

Двухсторонняя встреча Саулюса Сквярнялиса с Ю. Нетаньяху состоится в четверг вечером. В пятницу к ним присоединяться премьеры Латвии и Эстонии, главу израильского правительства также примет президент Литвы Даля Грибаускайте.

Это первый визит израильского премьера в Литву. Помимо актуальных тем международных отношений на встрече намечается обсудить сотрудничество в сферах туризма, инноваций, кибербезопасности.

На повестке дня двусторонних отношений также стоит вопрос исторической памяти евреев Литвы. Израильский премьер намерен во время визита встретиться с литовскими евреями в Вильнюсской синагоге, принять участие в церемонии в память жертв холокоста в Паняряй, вручить медали Праведников мира, побывать на могиле Вильнюсского Гаона.

До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации.

Сейчас в Литве проживает около 3 тыс. евреев. Литва старается укреплять связи и с проживающими по всему миру литваками — евреями-выходцами с литовских земель.

У Б. Нетаньяху тоже есть литвакские корни — его дед родился в местечке Крево, что на территории нынешней Белоруссии.

Литваками считается этнокультурная группа евреев, сформировавшаяся на территории Литвы и всего бывшего Великого Княжества Литовского.

BNS