В Литву с визитом прибыла еврокомиссар В. Юрова

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В Литву с официальным рабочим визитом прибыла ответственная за юстицию, права потребителей и равенство полов член Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова.

В четверг она встретилась с президентом Далей Грибаускайте, министром юстиции Эльвинасом Янкявичюсом и министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.

На встречах обсудили вопросы верховенства права, Стамбульской конвенции, свободных и честных выборов, улучшения зашиты прав потребителей, упрощения доступа к электронным доказательствам.

Как сообщило представительство ЕК в Литве, В. Юрова также примет участие в дискуссии литовского парламента о будущем Европы и в круглом столе с правозащитными неправительственными организациями, а также в международной конференции «Настоящее творит будущее».

В пятницу В. Юрова примет участие в организуемой Европейским институтом равенства полов встрече руководителей агентств по вопросам юстиции и внутренних дел, а также в дискуссии с представителями общественности об актуальных вопросах юстиции в Евросоюзе и Литве, политике в областях прав потребителей и равных возможностей и др.

BNS