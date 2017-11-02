В Литву вернулась экспедиция “Миссии Сибирь”

Во вторник утром из России в Вильнюс вернулись участники экспедиции “Миссия Сибирь”.

На Вильнюсской железнодорожной станции рано утром молодых людей встречали около 50 человек. Позднее их примет президент Даля Грибаускайте.

В этом году шестнадцать членов команды “Миссия Сибирь” побывали в Иркутске, где привели в порядок могилы литовских ссыльных в Тулунском и Нижнеудинском районах, пообщались с оставшимися в Сибири ссыльными из Литвы.

Экспедиции этой миссии проводятся уже двенадцатый год, в ходе таких экспедиций приведено в порядок более 100 литовских кладбищ.

а период с 2006 года желание приня006 года желание принять участие в непростых путешествиях путями литовских ссыльных изъявило более 12 тысяч молодых граждан Литвы.

После оккупации Литвы Советским Союзом 940 – 1953 годах из страны было выслано около 130 тысяч человек.

BNS

Метки: Литва, Миссия Сибирь