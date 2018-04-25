В Ливии попросили Путина лично вмешаться в урегулирование кризиса в стране

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Разрешение ливийского кризиса требует вмешательства со стороны РФ и лично президента России Владимира Путина. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил официальный представитель Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Ливийская проблема также нуждается во вмешательстве со стороны России и лично президента Путина, удалении зарубежных игроков с ливийской арены. Например, Турции, Катара, непосредственно — Италии. Российская дипломатия должна играть здесь важную роль», — заявил аль-Мисмари.

Командование ЛНА имеет регулярные контакты с МИД и Минобороны России. Маршал Халифа Хафтар неоднократно за последние несколько лет посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза.

Ранее представители ЛНА и заседающего на востоке страны парламента неоднократно обвиняли Катар, Турцию и Судан в содействии экстремистам на территории Ливии. Италию, которая сотрудничает с правительством Фаеза ас-Сарраджа в Триполи, обвинили в препятствовании в проведении выборов.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами .

Поддержку Хафтару за пределами Ливии оказывают Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Также он поддерживает тесные связи с Москвой. В июне 2016 года маршал провел в столице РФ встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. В сентябре того же года посланник Хафтара в Москве, по неподтвержденным официально данным, просил Россию содействовать в снятии эмбарго на поставки вооружений национальной армии Ливии.

В ноябре 2016 года Халифа Хафтар встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и провел встречу в Министерстве обороны России. Он озвучил свои пожелания получить военную помощь от РФ для борьбы с исламистами.

В начале января 2017 года маршал Хафтар поднялся на борт авианосца «Адмирал Кузнецов», который в то время возвращался из Сирии, где выполнял боевые задачи. Там он принял участие в видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По данным СМИ, по итогам этих переговоров Россия согласилась поставить маршалу оружие на сумму в два миллиарда долларов.

NEWSru.com