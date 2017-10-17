В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом: один человек погиб, двое ранены

В Лондоне около станции метро “Парсонс-Грин” неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает ВВС со ссылкой на Скотланд-Ярд.

По данным полиции, инцидент не является террористическим актом, в связи с нападением никто не был арестован.

От рук преступника погиб 20-летний мужчина. Двоих раненых госпитализировали. Станция метро была оцеплена полицией и закрыта. Ведется расследование и поиск нападавшего.

Напомним, на “Парсонс-Грин” 15 сентября произошел теракт. Тогда в вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв прогремел в час пик, когда на станции находилось большое количество людей – более 100 человек.

В результате пострадали 30 человек. По делу о взрыве были задержаны семь человек. Террористическая организация “Исламское государство”* позже взяла на себя ответственность за теракт в лондонском метро.

NEWSru.com

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