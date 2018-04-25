В Лондоне осудили французского библиотекаря, «заминировавшего» самолет, опаздывая на рейс

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Суд в Лондоне приговорил французского гражданина Жакоба Мейра Абделлака к 10 месяцам тюремного заключения и штрафу в 140 фунтов стерлингов за ложное сообщение о якобы заложенной бомбе в авиалайнере, на котором он хотел вылететь в Лос-Анджелес, сообщает ВВС .

Ранним утром 11 мая 2018 года 47-летний Абделлак, работавший в британской столице библиотекарем, позвонил в аэропорт Gatwick за восемь минут до вылета самолета норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle, на который он опаздывал, и сообщил о взрывном устройстве на борту.

В итоге вылет был задержан на 90 минут, поскольку сотрудникам службы безопасности авиаузла пришлось заново проверить всех пассажиров и их багаж. При этом выходка Абделлака не помогла ему попасть на этот рейс: сотрудники авиакомпании предложили ему переофомить билет на другую дату, за что подверглись оскорблениям.

Абделлак был арестован в том же лондонском аэропорту 22 мая, когда он попытался сесть на другой лайнер, вылетавший в Соединенные Штаты. Вычислить «телефоного террориста» удалось благодаря тому, что он при бронировании билета на этот рейс указал тот же номер, с которого поступил анонимный звонок о заминированном лайнере, сообщила полиция Сассекса.

Французский гражданин сперва попытался запудрить мозги стражам порядка. Он признал, что номер телефона, с которого был сделан ложный звонок о бомбе, принадлежит ему, но утверждал, что потерял sim-карту несколькими днями ранее. Однако впоследствии библиотекарь сознался в содеянном.

В полиции поступок Абделлака назвали нелепым. «Он думал, что это хорошая идея, но в итоге это оказалось, возможно, худшим решением, которое он принял, — заявил инспектор Марк Клотир. — Его действия вызвали страх у многих сотрудников аэропорта и пассажиров того лайнера».

NEWSru.com