В Лондоне ввели ежедневный сбор с водителей за загрязнение воздуха

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Сбор за загрязнение старыми автомобилями окружающей среды в размере £12,5 в сутки введено в действие с понедельника, 8 апреля, в центральной части Лондона. Об этом объявил мэр британской столицы Садик Хан, который стал инициатором этой идеи, поскольку в свое время сам пострадал от неблагоприятной экологической ситуации, сообщает ТАСС.

«Как человек, который приобрел астму в течение нескольких последних лет, я по собственному опыту знаю, что токсический воздух Лондона наносит вред здоровью людей», — сказал Хан, представляя результаты совместного исследования Королевского и Имперского колледжей Лондона.

В этом докладе сделан вывод о том, что загрязнение атмосферы в британской столице является причиной ежегодной госпитализации в Лондоне с астмой и тяжелыми легочными заболеваниями около 1000 человек.

«Это исследование является строгим напоминанием, что от загрязнения окружающей среды, в первую очередь, страдают лондонцы из самым уязвимым здоровьем, и я делаю все, что в моих силах, чтобы защитить детей, пожилых людей и тех, у кого есть респираторные заболевания, от нашего грязного воздуха», — пояснил градоначальник причины введения в действие в центральных кварталах города «зоны сверхнизких выбросов [в атмосферу]» (ultra-low emission zone — Ulez).

Указано, что обложению новым ежедневным муниципальным сбором в £12,5 в данной зоне подлежат все автомашины старше четырех лет с двигателями на дизельном топливе, и все автомобили старше 13 лет, работающие на бензине. Эту сумму владельцам указанных автомашин придется выплачивать дополнительно к существующей уже более полутора десятилетий платы за въезд (congestion charge) в центр Лондона, которая была обусловлена ​​созданием автомобильных заторов и составляет сейчас £11,5 в день. Таким образом, совокупная стоимость двух сборов составляет теперь £24.

Известно, что congestion charge взимается с водителей за въезд в центр британской столицы по будням с 07:00 до 18:00, а Ulez действует 24 часа в сутки в течение всех семи дней недели.

Ранее в Европейском Союзе ужесточили нормы выбросов для новых автомобилей.

Напомним, в настоящее время средний показатель выбросов по ЕС составляет 118,5 г CO₂ на один километр пробега. Целью до 2021 года является достижение значения в 95 г CO₂ на километр.

korrespondent.net