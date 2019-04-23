В Лондоне за неделю задержали более тысячи активистов

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Британская полиция заявила, что 1065 человек были задержаны в ходе массовых климатических протестов, которые начались в Лондоне неделю назад и парализовали центральные части города. Об этом пишет АР.

Лишь 53 из задержанных предъявлено обвинение в уголовных преступлениях.

Полиция сообщила, что мост Ватерлоо вновь открыт для транспортных средств после того, как его заняли демонстранты в прошлый понедельник.

Власти заявляют, что накануне были очищены места протеста на Оксфорд-стрит и Парламентской площади.

Группа Восстание против вымирания стремится к переговорам с правительством относительно своего требования сделать борьбу с изменением климата приоритетом. В частности, ее участники хотят заставить британское правительство сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году.

Активисты движения Extinction Rebellion, выступающего против изменения климата, 15 апреля вышли на акции протеста по всему миру.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений в истории наблюдений.

korrespondent.net