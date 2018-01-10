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В мае Литву могут пригласить в ОЭСР – глава МИД

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 10, 17:00   |   Комментариев: 0

Еще до начала лета Литва надеется получить приглашение вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития  (ОЭСР), утверждает министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.

“В конце мая в Париже состоится конференция министров, мы бы очень хотели, и планируем, что на этой конференции будем приглашены стать членами. Выполнена большая работа, динамика позитивная, Литва хорошо выглядит в этом процессе(…) Финиш уже не так далеко, я очень надеюсь, что одна из приоритетных задач нашей страны будет реализована, а дата, повторюсь, – конец мая”, – заявил в среду радиостанции Zinimu radijas Л. Линкявичюс.

В ОЭСР сейчас входят 35 государств, достигших высокого уровня экономического развития. Литву пригласили начать процесс вступления в в Организацию экономического сотрудничества и развития в июне 2015 года.

BNS

Метки: 

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