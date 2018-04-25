В мае в Литве пройдет референдум о сокращении числа парламентариев

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12 мая, вместе с президентскими выборами, в Литве состоится и референдум о сокращении числе членов сейма со 141 до 121, постановил парламент страны.

За проведение такого референдума в четверг проголосовали 58 парламентариев, против было 42, два члена сейма воздержались.

Постановление о проведении референдумы принято в порядке особой срочности, это означает, что в четверг проект был и внесен и принят.

Этот референдум инициировали почти 40 членов фракции «аграриев».

В соответствии с их предложением, формулировка на референдуме будет такой: «Сейм состоит из представителей Народа — 121 члена Сейма, избираемых сроком на четыре года на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права, путем тайного голосования».

Не поддержавшие идею референдума представители оппозиции обвиняли «аграриев» в том, что они стремятся при помощи этой инициативы повысить явку на втором туре выборов президента, чтобы обеспечить более высокую поддержку своему кандидату — премьеру Саулюсу Сквярнялису.

«Как шахматистка, я хочу сказать, что вы придумали очень элегантную комбинацию, как обеспечить, чтобы на второй тур пришли люди, которые разочаровались в сейме, которые не любят политиков и которые, в частности, отдали бы голоса за вашего кандидата во втором туре президентских выборов», — сказала глава фракции либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

Лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис ответил, что предложение референдума «не является расчетом в плане получения выгоды от выборов, а является обязательством перед избирателями сократить число членов сейма».

Сокращение числа парламентариев «аграрии» аргументируют сокращением численности населения, а также стремлением уменьшить бюрократический аппарат, экономить средства.

Оппозиция аргументировала, что, если исходить из международной практики, то число парламентариев в Литве оптимально.

Для проведения референдума по этому вопросу «аграрии» собирают и 300 тыс. подписей. Это другой путь объявить референдум.

Ранее «аграрии» предлагали поправки о сокращении числа депутатов до 111, но эта инициатива не нашла поддержки в сейме.

Сейчас Конституция предусматривает избрание 141 члена сейма.

Ранее сейм объявил, что 12 и 26 мая, вместе с президентскими выборами состоится и референдум о расширении института двойного гражданства. Однако Конституционный суд еще должен сказать, можно ли проводить референдум с двухнедельным перерывом.

BNS