В Малави местные жители напали на журналистов BBC, заподозрив их в ритуальных убийствах

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Жители африканской деревни на севере Республики Малави пытались учинить самосуд над съемочной группой телерадиокомпании BBC. Иностранные журналисты снимали документальное кино для проекта Africa Eye, когда их по ошибке приняли за тех, кто совершает убийства с целью проведения магических обрядов.

Жители Малави считают, что к убийствам причастны приверженцы черной магии «мути», которые отрезают головы и части тел жертв, после чего продают их состоятельным клиентам как амулеты.

Работая под прикрытием, журналисты встретились со знахарем «мути» и его сообщником. Причем сотрудник BBC, гражданин Ганы Анас Аремеяв Анас представился бизнесменом, желающим увеличить свое состояние. Во время общения последователи «мути» рассказали, что прежде всего их интересуют головы и гениталии убитых, однако они также готовы «проломить череп и вынуть мозг», а также отрезать язык, если этого захотят клиенты.

Встречу прервали голоса приближающихся жителей деревни, которые в темноте по ошибке приняли журналистов за убийц. Они стали угрожать участникам независимого расследования мачете, ножами, дубинками и камнями. Журналисты показали пресс-карты и попросили вызвать полицию, однако обстановка накалялась. Репортеров обвинили в том, что они являются «вампирами» и убийцами детей.

Фрагменты видеорепортажа сотрудников BBC опубликованы. На записи слышно, как журналисты кричат «Они собираются убить нас». После этого сотрудникам прессы пришлось спасаться бегством от линчевателей. Одному из корреспондентов ножом порезали одежду, также нападавшие разбили автомобиль журналистов, но сами они уцелели и нашли защиту у полицейских.

В прошлом году в Малави была зафиксирована целая серия нападений «вампиров», пишет The Daily Mail . Ранее такие же случаи происходили в соседнем Мозамбике. С сентября по декабрь 2017 года не меньше девяти человек были убиты линчевателями как предполагаемые «вампиры». Сотни местных жителей после этого были арестованы по обвинению во внесудебных расправах.

Накалившаяся обстановка привела к тому, что ООН и власти США объявили некоторые районы слишком опасными для посещений. ООН также отозвала своих сотрудников из Малави.

NEWSru.com