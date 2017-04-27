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В Мариямполе и Вилкавишкисе – самые масштабные национальные военные маневры

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 27, 16:00   |   Комментариев: 0

В пятницу в Мариямполе и Вилкавишкисе начнутся самые масштабные в этом году национальные военные маневры “Удар молнии” (Zaibo kirtis 2017), в которых будут отрабатывать совместные действия силы МВД и армии.

По словам руководителя учений “Удар молнии”, начальника Сводного штаба Литовской армии генерал-майора Виталиюса Вайкшнораса, в них будет задействовано более 3 тыс. военнослужащих, 200 полицейских и 200 представителей других ведомств. Кроме того, в процессе их проведения планируется привлечь ещё 2000 резервистов со всей Литвы.

“Планируем моделировать различные действия: это будут неконвенциальные, т.е. гибридной войны, действия, будут террористические выпады против муниципальных органов. (…) Неизвестные группировки попытаются вызвать беспорядки, бунты, занимать муниципальные здания”, – сообщил генерал.

Самые активные действия маневров начнутся 2 мая, на улицах городов их можно будет наблюдать до 6 мая.

BNS

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