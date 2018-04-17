В Мариямпольской СЭЗ хотели бы обосноваться инвесторы из Дании и Германии

Мариямпольская свободная экономическая зона (СЭЗ), сдавшая в аренду основную часть территории датскому гиганту производства дверей и окон Dovista, решает инфраструктурные вопросы, поскольку в этой СЭЗ хотят обосноваться как минимум еще два инвестора из Дании и Германии, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Как утверждают источники издания, одним из потенциальных инвесторов может быть компания FurnMaster, являющая дочерним предприятием датского производителя мягкой мебели Gabriel. Эта компания уже пять лет работает в Литве. Также сообщается, что производством пищевых продуктов в Мариямполе хочет заняться компания, учреждаемая литовскими и германскими бизнесменами.

Директор компании Baltic FEZ, являющейся оператором СЭЗ, Симонас Пятрулис, из соображений конфиденциальности не называет потенциальных инвесторов, хотя не скрывает, что их несколько.

BNS

Метки: Литва