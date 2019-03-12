В. Матийошайтис поддерживает С. Сквярнялиса на выборах президента Литвы

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Мэр города Каунас Висвалдас Матийошайтис говорит, что на выборах президента Литвы поддержит премьера Саулюса Сквярнялиса.

«Я точно его поддержу, помогу словом, речью, движением — чем угодно, чтобы он стал президентом», — сказал В. Матийошайтис журналистам в пятницу после встречи с премьером.

Сам С. Сквярнялис сказал, что о поддержке на выборах во время своего визита в Каунас в пятницу с мэром Каунаса не говорил.

«Мы на эту тему сегодня абсолютно не говорили», — сказал он.

«Вопросы Каунаса, проблемы Каунаса, инфраструктурные проекты, которые были начаты. Мы посмотрели, какой прогресс, где пробуксовываем, где движемся вперед», — сказал премьер о темах встречи.

С. Сквярнялис в Каунасе, в частности, встретился с представителями Сельскохозяйственной палаты, осмотрел находящийся в стадии реконструкции стадион им. С. Дарюса и С. Гиренаса.

Мэр Каунаса В. Матийошайтис в первом туре муниципальных выборов 3 марта переизбран на второй срок полномочий, а возглавляемый им комитет «Единый Каунас» получил 33 места в горсовете из 41.

Литовский союз крестьян и зеленых не выдвигал кандидата в мэры Каунаса и поддержал кандидатуру В. Матийошайтиса.

С. Сквярнялис является кандидатом «аграриев» на выборах президента в мае.

BNS