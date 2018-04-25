В. Матийошайтис празднует сокрушительную победу на выборах мэра в Каунасе

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Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис с убедительным перевесом голосов переизбран на второй срок полномочий.

В. Матийошайтис получил 79,59% голосов, а возглавляемый им список «Единый Каунас» — 32 места в горсовете из 40, показывают данные со всех участков.

«В том, что мой результат и результат моей команды были такими замечательными, «виноват» не я, «виноваты» все горожане. За эту «вину», которую возложили на плечи мне и моей команде, мы отработаем», — сказал В. Матийошайтис, беседуя с журналистами в своем штабе.

Помимо «Единого Каунаса» в горсовет попадут только работавшие до этого в оппозиции представители Союза отечества — Христианских демократов Литвы, они получат восемь мандатов.

Их представитель Юргита Шюгждинене заняла на выборах мэра второе место, по предварительным результатам, она получила 12,68% голосов.

Она сказала BNS, что возможность соревноваться на выборах осложняла особенно активная коммуникационная компания, которую проводили правящие.

Мэр Каунаса, рейтинги которого высоки в национальном масштабе, долго время упоминался как вероятный претендент в президенты или премьеры. Однако после победы на выборах он уверяет, что проработает мэром весь срок полномочий.

«Меня точно запрягли на четыре года, и я буду мэром Каунаса», — сказал В. Матийошайтис.

На выборах мэра в 2015 году в Каунасе понадобился второй тур.

BNS