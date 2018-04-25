В Мексике конфисковали почти две тонны кокаина

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Военно-морские силы (ВМС) Мексики обнаружили и изъяли около двух тонн кокаина, которые перевозили на судне. Оно было перехвачено у южного побережья Тихого океана, передает «Интерфакс» .

В ВМС добавили, что лодку, на борту которой оказались наркотики, обнаружил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях (161 километре) от побережья Акапулько. В лодке военные обнаружили 75 упаковок с кокаином, общий вес которых составил порядка 1,86 тонны. Также был арестован гражданин Эквадора, причастный к перевозке кокаина.

Лодка типа Eduardono, которую подозреваемый использовал, была оборудована двумя мощными моторами. Судно развивало скорость в 75 узлов (почти 140 км/ч), пишет Acapulco News .

Добавим, в начале месяца власти Коста-Рики задержали судно, перевозившее около двух тонн кокаина. Оно было перехвачено в Тихом океане в 150 километрах от берегов государства.

На борту находились трое колумбийцев, которые были арестованы. Злоумышленники использовали лодку с очень низкой осадкой, что затрудняет ее обнаружение радарами.

Информацию о подозрительном судне власти Коста-Рики получили от США, писала «Российская газета» .

NEWSru.com