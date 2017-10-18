В мэрии – кадровая перетасовка

Напомним, что Движение либералов в столичной мэрии расторгло коалицию с консерваторами. По результатам голосования представитель фракции «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей» и «Русский альянс» (ИАПЛ-СХС и РА) Эдита Тамошюнайте назначена вице-мэром.

Она будет заниматься вопросами образования и энергетики. Эдита Тамошюнайте ранее занимала должность заместителя директора администрации самоуправления, работала вице-министром просвещения. Новый вице-мэр является членом Вильнюсского горсовета и lj назначения руководила Бюро фракции европейских консерваторов и реформистов Европарламента в Вильнюсе. В результате голосования прежний вице-мэр Валдас Бянкунскас отстранен от должности.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, комментируя перемены в Вильнюсской мэрии, написал в Facebook: «Завершился один этап, долги мэрии, угрожавшие городу банкротством, удалось обуздать, убыточные компании начали зарабатывать, осуществление данных мною предвыборных обещаний достигло финишной прямой. Поэтому хочу завершить этот этап – этап борьбы с проблемами Вильнюса. Время перейти на более высокую скорость, создавать будущее. Нужна команда, которая не буксует, которая работает в предложенном либералами темпе. Уже в течение некоторого времени фракция консерваторов, входящая в состав коалиции, отстает или не хочет работать в таком темпе. И еще ставит нам палки в колеса, нередко превращая работу в фарс. Поэтому вильнюсские либералы решили отказаться от такого сотрудничества с этой фракцией».

Между тем глава фракции «Союза Отечества» – Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) в Вильнюсском горсовете, бывший вице-мэр Валдас Бянкунскас связал решение либералов с выдвинутыми против партии подозрениями правоохранительных органов.

Кроме того, правящие в самоуправлении Вильнюса либералы в ближайшие недели намерены сменить директора администрации Алму Вайткунскене – мэр Ремигиюс Шимашюс подтвердил, что предложит эту должность нынешнему советнику по информационным технологиям Повиласу Подярскису.

Р. Шимашюс отметил, что сейчас финансовая ситуация в Вильнюсе намного лучше, чем в начале его срока полномочий, и этому во многом способствовала нынешняя глава администрации А. Вайткунскене. «Ее опыт управления финансами в этой работе был бесценным. Поэтому мы хотим поблагодарить ее за большую помощь и огромный вклад в управление финансами Вильнюса. Ее упорный труд позволил завершить данный этап быстрее, чем мы планировали, и теперь пришло время бросить силы на работу другого характера», – утверждает Р. Шимашюс в комментарии для BNS.

«Теперь мы хотим сосредоточиться на идеях и делах, которые позволят современному Вильнюсу стремительно расти. Поэтому я думаю предложить на пост нового главы администрации исполнявшего до этого времени обязанности моего советника Повиласа Подярскиса», – заявил мэр города.

27-летний Повилас Подярскис – программист, специалист по ИТ. По его словам, он имеет опыт работы с финансами, решениями в области учета в общественном секторе.

Инф. «ЛК»

Метки: N42 (1182) 19 октября, ИАПЛ-СХС, мэр Вильнюса, Ремигиюс Шимашюс, Русский альянс