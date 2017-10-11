В Microsoft пока не нашли доказательств приписываемого России размещения на платформах компании политической рекламы

Президент компании Microsoft и директор ее юридического отдела Брэд Смит подтвердил, что корпорация ведет расследование предполагаемого размещения на ее платформах политической рекламы, за которым могла стоять Россия, с целью внесения раскола в американское общество и влияния на итоги прошлогодних выборов в США. Вместе с тем, по его словам, никаких доказательств пока не обнаружено.

Накануне во время саммита GeekWire (американский новостной сайт, рассказывающий о технологиях, а также стартапах и компаниях в этой сфере. – Прим. NEWSru.com) в Сиэтле журналист телеканала Bloomberg Эмили Чанг спросила у Смита, было ли какое-либо вмешательство со стороны России на платформах Microsoft. “Мы изучаем это. Мы изучаем это прямо сейчас, мы проверяем последние несколько дней. Ничего не нашли пока”, – сказал президент компании.

Смит отметил, что нынешнее расследование имеет большую важность для подготовки к следующим выборам, причем не только в США. “Я думаю, нам стоит задуматься о двух вещах. Что случилось в 2016-м, какой мы можем вынести из этого урок. Неважно, идет ли речь о Facebook, Twitter или о ком-то еще. Чем больше мы знаем, тем лучше будем работать. <…> Но вопрос, на котором нам действительно стоит сфокусироваться… не о том, что случилось в 2016 году. Как мы приготовимся к 2018 году во всем мире. В 2019 году в Канаде появится новый премьер-министр, в 2020 году здесь, в США, будет президентская кампания. Предположим, что некие люди станут более изощренными в попытках злоупотребления социальными платформами, в кибератаках против политических кандидатов”, – пояснил президент компании.

Накануне стало известно, что Microsoft расследует возможные случаи покупки Россией рекламы для влияния на американские выборы путем ее размещения в поисковой системе Bing или на других платформах корпорации. “Мы серьезно относимся к сообщениям о злоупотреблении нашей платформой. Поэтому мы ведем расследование, и если недопустимая активность будет обнаружена, мы примем меры, чтобы свести к минимуму такое злоупотребление в будущем”, – сообщил представитель компании.

Тем временем Facebook дополнила свое расследование о возможном вмешательстве России сведениями о том, что политическая реклама, оказывается, размещалась еще и в принадлежащем ей Instagram. Из более чем трех тысяч рекламных объявлений, которые компания передала в конгресс в связи с предполагаемым расследованием вмешательства РФ в американские выборы, 5% приходилось на эту соцсеть для обмена фотографиями. На размещение рекламы было потрачено около 6700 долларов.

По данным источников CNN, компания Google уже согласилась дать показания на публичных слушаниях в конгрессе 1 ноября по поводу предполагаемого использования Россией социальных медиа для вмешательства в американские выборы. Ранее свое согласие дали Facebook и Twitter.

О том, что в Google проводится расследование в связи с тем, что Россия якобы размещала политическую рекламу на платформах компании, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия. По их словам, компания уже обнаружила, что “российские агенты” потратили около 100 тысяч долларов на рекламу, призванную повлиять на выборы президента США 2016 года, для ее размещения на множестве платформ Google, включая YouTube, поисковую систему Google Search, сервис электронной почты Gmail и рекламную сеть DoubleClick.

При этом в Google предполагают, что реклама размещалась не “фабрикой троллей” “путинского повара” Евгения Пригожина, которая, как сообщали ранее СМИ, закупала рекламу на Facebook.

Кроме того, компания Twitter в рамках расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы США 2016 года заблокировала две сотни учетных записей. В отчете компании по этому вопросу также упоминались три аккаунта телеканала RT (Russia Today), которые тратили деньги на продвижение твитов на американскую аудиторию. При этом не указывалось, о чем шла речь в этих публикациях и можно ли их считать попыткой влиять на избирательную кампанию.

В начале сентября в Facebook сообщили, что связанные с Россией аккаунты в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед прошедшими в ноябре 2016 года президентскими выборами в США. На это было потрачено около 100 тысяч долларов. Спустя почти месяц в Facebook уточнили, что приписываемые России рекламные объявления с посланиями, призванными вызвать разногласия в американском обществе, увидели в США 10 миллионов человек.

В середине сентября руководство Facebook передало сведения по продаже рекламы спецпрокурору США Роберту Мюллеру, возглавляющему расследование возможных связей между Москвой и членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа. Позже сенат США направил запрос в Facebook на получение дополнительной информации.

NEWSru.com

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