В МИД нет никаких данных о пострадавших от землетрясения в Индонезии литовцах

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Министерство иностранных дел сообщило в понедельник, что у него нет информации о том, что жители Литвы пострадали от землетрясения в Индонезии.

«Министерство иностранных дел не располагает информацией о том, что граждане Литвы вчера пострадали в результате землетрясения в Индонезии», — говорится в сообщении.

Число жертв землетрясения на острове Ламбок составляет более 90 человек, и эта цифра может расти.

Соболезнование президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с этим бедствием выразила глава Литовского государства Даля Грибаускайте.

По информации пресс-службы президента, Д. Грибаускайте после катастрофы пожелала «семьям и родственникам погибших сил, а всей стране — выдержки и сплочённости, чтобы продолжать поиск пострадавших и справиться с последствиями землетрясения».

Ещё более 200 человек получили серьёзные ранения вследствие землетрясения, когда в воскресенье вечером рухнули тысячи зданий.

BNS