В МИД РФ пообещали «практический ответ» на санкции

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В Министерстве иностранных дел РФ выразили сожаление в связи с введением США и Канадой новых санкций и предупредили, что Москва даст на них «практический ответ». Об этом говорится в комментарии российского ведомства, опубликованном в пятницу, 15 марта.

«Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии. Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует», – говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что нет ничего нового или неожиданного в «очередной порции санкций, скоординированной с европейскими союзниками», которую «выдали сегодня США и Канада».

«В последние годы Вашингтон и Оттава, используя надуманные предлоги, периодически вводят ограничительные меры против российских граждан и организаций. Цель – оказание давления на нашу страну», – заявили в российском ведомстве.

В Москве считают, что «санкционные раунды» не приводят к желаемым для США и Канады результатам.

«Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет», – отметили в МИД РФ.

Как отмечается в комментарии, «рестрикции вновь пытаются обосновать якобы агрессивными действиями России в отношении Украины, «незаконным» присоединением Крыма, добавив на этот раз беспочвенные обвинения в «неоправданном применении силы» в Керченском проливе».

Напомним, 15 марта о введении санкций «за Азов» объявили ЕС и США. Брюссель дополнил санкционные списки восемью гражданами РФ, а США внесли в «черный список» шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией.

Позже о санкциях объявила и Канада. Ограничения касаются 114 физических лиц и 15 предприятий. В частности, под санкции попали Игорь Сечин, Андрей Костин, Игорь Ротенберг, Владимир Устинов, Виктор Золотов и многие другие известные россияне.

korrespondent.net