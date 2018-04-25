В Минии от жары гибнет рыба (СМИ)

🔊 Воспроизвести

Тропический зной для любящих холодную воду рыб стал смертельной ловушкой — в реке Минии, на 50-километровом участке береговой линии, экологи отметили массовую гибель рыбы.

Не только форель, но и большие щуки не в состоянии выдержать жару, сообщает портал diena.lt

«Из-за надолго затянувшейся жаркой погоды вода прогрелась настолько, что содержание кислорода в ней достигло предельных значений для рыб, которые обитают на мелководном верховье и в средней части реки, начался массовый падёж рыбы. Дно на длинном участке покрыто мёртвой рыбой и речной миногой», — сказал порталу Эрландас Паплаускис, эколог Дирекции Приморского регионального парка, который нырял для обследования дна реки Миния.

BNS