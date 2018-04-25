В министры экологии Литвы будет предложена кандидатура члена сейма К. Мажейки

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Кандидатура главы парламентского Комитета по защите окружающей среды, «агрария» Кястутиса Мажейки будет предложена на должность министра экологии Литвы, подтвердил пресс-атташе премьер-министра Саулюса Сквярнялиса.

«Премьер предложит в министры экологии кандидатуру К. Мажейки», — сказал во вторник BNS советник премьера Томас Бяржинскас.

К. Мажейка сказал BNS, что фракция во вторник одобрила его кандидатуру.

«Мне сегодня утром только сказали во фракции. Премьер предложил. Спрашивал. Фракция одобрила. Большинство», — сказал парламентарий.

Когда будет вноситься его кандидатура, К. Мажейка не знает.

Пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте сказала BNS, что глава государства ждет официального представления премьера и пока от комментариев воздерживается.

36-летний К. Мажейка — доктор сельскохозяйственных наук (кандидат наук), он получил образование в Литовской ветеринарной академии.

Он является членом правящего Литовского союза крестьян и зеленых.

На прошедших муниципальных выборах К. Мажейка баллотировался в мэры Мариямполе, но проиграл во втором туре.

Министерство экологии не имеет постоянного руководителя с 7 декабря прошлого года, когда по инициативе премьера был уволен Кястутис Навицкас.

Президент Даля Грибаускайте в начале февраля отклонила кандидатуру социал-трудовика Ирмы Гуджюнайте на этот пост.

Премьер ранее говорил, что до президентских выборов в мае может и внести новую кандидатуру на должность министра экологии, потому что не рассчитывает на поддержку главы государства.

Он также говорил о том, что вакантное место министра экологии побуждает его думать об объединении министерств экологии и энергетики. Однако в начале марта правящие сообщили, что больше не будут рассматривать вопрос об объединении министерств, потому что было бы нецелесообразно.

Сейчас Министерство экологии временно возглавляет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

BNS