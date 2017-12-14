  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.12.14 Текущий номер: N49 (1189) 7 декабря
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

В Минск – на современном электропоезде

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 14, 0:02   |   Комментариев: 0

С 10 декабря из Вильнюса в Минск начали курсировать новые двухэтажные поезда железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai. В двухэтажном поезде в два раза больше мест, чем было раньше – 296.

Фото litrail.lt

Фото litrail.lt

«Это электрические поезда — они значительно более экологичны, просторны, в них в два раза больше места, чем в тех, что были прежде. Будут введены первый и второй классы. Цены практически не изменятся. Поездка с приграничной проверкой будет занимать 2 часа 30 минут. В будущем, надеемся, что скорость увеличится», — заявил глава Дирекции по перевозке пассажиров Lietuvos geležinkeliai Линас Баужис.

По словам генерального директора Lietuvos geležinkeliai Мантаса Бартушки, у жителей это наиболее популярный маршрут. В связи с этим они решили предоставить пассажирам более комфортные условия для путешествий между городами.

Дорога между столицами Литвы и Беларуси займет два с половиной часа, без длительных стоянок на границе. Все пассажиры поезда, следующего по международному маршруту, смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, зарядкой для телефонов и планшетов. Также специальные крепления позволят пассажирам разместить в вагоне велосипеды, коляски и крупный багаж.

Билет на новый поезд Вильнюс – Минск будет стоить от 15,49 до 28,25 евро.

Поезда шведского производителя Škoda будут курсировать в Минск и обратно дважды в сутки. Новые электропоезда из Вильнюса будут отправляться ежедневно  в 6.15 и 15.05 часов.

За первые десять месяцев этого года по маршруту Вильнюс – Минск было перевезено более 200 тысяч пассажиров.

Инф. «ЛК»

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿