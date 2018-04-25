В мире стало меньше самоубийств

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Статистика суицидов во всех странах мира гласит о том, что люди стали меньше добровольно уходить из жизни. Статистика гласит, что больше всего суицидов происходило в связи с безысходностью. Причем, подводил людей к краю безысходности алкоголь.

Сегодня и пить стали меньше, и сводить счеты с жизнью тоже стали меньше. Отчаяние и безысходность заменило людям занятие спортом и употребление смузи вместо некачественного алкоголя – именно они снизили показатели самоубийств.

Большинство потенциальных суицидников стали посещать спортивные залы, а вместо алкоголя стали употреблять вкусный напиток из ягод и фруктов – смузи.

Но уменьшение количества людей, совершающих суицид, не означает, что их не стало совсем. Если взять страны целого мира — то на сегодня в сравнении с 1994 годом, случаев суицида стало на 38% меньше. Здесь сыграли свою роль и экономический рост, и улучшение в социальной сфере.

Значительно улучшает ситуацию ограничение народа от яда. В такой ситуации находится Китай. В Америке в связи с тем, что там распространен доступ к оружию, больше самострелов. А вот в Китае иногда останавливают самоубийц обыкновенные упаковки от лекарств: для того, чтобы их распаковать, потребуется много времени. И пока идет этот процесс – желающий наложить на себя руки возьмет да и передумает.

Очень тактично ведут себя во всем мире СМИ: они не распространяют способы суицидов, и призывают читателей отказаться даже от самой мысли от суицида. СМИ призывают поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях, и не оставлять человека в беде одного.

azertag.az