В миссии воздушной полиции НАТО нидерландских военных сменят поляки

Во вторник в Шяуляй сменятся военные контингенты, осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО: нидерландских военных сменят польские.

На Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй состоится церемония, во время которой военнослужащих контингента Нидерландов, охранявших воздушное пространство стран Балтии четыре месяца, сменит контингент ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

Военные ВВС Польши примут участие в натовской миссии воздушной полиции стран Балтии уже седьмой раз. До этого они уже служили в этой миссии в 2006, 2008, 2010, 2012 годах и дважды в 2014 году. В прежние годы польские военнослужащие участвовали в миссии с истребителями MiG-29 Fulcum.

В церемонии смены контингентов миссии воздушной полиции планируют принять участие вице-министр обороны Витаутас Умбрасас и другие гости.

Завершающие службу нидерландские военные осуществляли миссию с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

Страны-члены НАТО присылают своих военных и истребители охранять воздушное пространство стран Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса. За этот период времени миссию воздушной полиции в странах Балтии осуществили уде 17 стран-союзников. Миссия польского военного контингента будет 44-ой за период с ее старта в 2004 году.

BNS

Метки: Литва, НАТО