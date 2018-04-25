В миссию в Мали отправляется пятая смена литовских военных

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Во вторник в Каунасе, в дворике Военного музея им. Витаутаса Великого состоится церемония проводов пятой смены литовских военных в Мали.

Литовские военные отправятся в возглавляемую ООН операцию по стабилизации ситуации MINUSMA в Мали в начале апреля вместе с германским военным контингентом.

Пятую смену составят 34 военных профессиональной службы и военные-добровольцы.

Военные литовской Единицы военной охраны в операции MINUSMA отвечают за обеспечение безопасности территории военной базы в провинции Гао, что в восточной части Мали.

Операция по поддержанию мира MINUSMA в Мали начала действовать в июле 2013 года. Цели MINUSMA — стабилизация ситуации в стране, поддержка реализации плана действий переходного периода, защита мирных жителей, пропаганда и защита прав человека, организация доставки гуманитарной помощи, сохранение культурного наследия и помощь в обеспечении правопорядка на национальном и международном уровнях.

BNS